Poul Erik Krogh er død

"Det var med stor sorg, at kollegerne i virksomheden mandag erfarede, at regionsdirektør i Forenede Service Poul Erik Krogh, Smørum, er gået bort efter længere tids sygdom", skriver Carsten Clement.

Mindeudtalelsen fortsætter: "Poul Erik Krogh havde en stor og prisværdig aktie i, at den lille rengøringsvirksomhed De Forenede Rengøringsselskaber A/S, som han etablerede sammen med sin bror Peer i slutningen af 1960'erne, siden har vokset sig til en stor familieejet koncern med cirka 8000 medarbejdere og aktiviteter i hele landet og i Sverige. Samtidig var Poul Erik en meget vellidt og lun person, som nød stor respekt i hele koncernen og i rengøringsbranchen bredt.

En efterårsdag i 1968 hentede broren Peer C. Krogh ham i en flot, knaldrød Mercedes, der tidligere havde tjent som taxa i København. Normalt kørte den dengang 24-årige typografuddannede Poul Erik rundt i hovedstaden på knallert. Men da Peer den dag efterlod Merecedes'en sammen med et tilbud om at hjælpe broren i det nystartede rengøringsfirma, var Poul ved at være mør. Hidtil havde han blot hjulpet sin bror med lidt vinduespolering i ny og næ for firmaet.