Politimand affyrer skud ved anholdelse

Nordsjællands Politi bekræfter, at en polititjenestemand har affyret to varselsskud mandag aften i forbindelse med en anholdelse af en knivbevæbnet mand i Veksø ved Stenløse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Vagtchefen kan dog ikke oplyse for nuværende, hvad den anholdte er blevet sigtet for, idet han henviser til det tidlige tidspunkt i efterforskningen af sagen.

Han kan heller ikke bekræfte, om der er hold i lokale rygter på Facebook om, at skuddene skulle være afgivet i en Netto-forretning i Veksø, ligesom han afviser at kommentere på, om anholdelsen er sket i forbindelse med et røveri eller røveriforsøg på stedet.

Der har i den seneste uge været et pistolbevæbnet røveri og et forsøg på røveri imod Rema1000 i Ølstykke, ligesom Rema1000 i Gilleleje også blev ramt af røveri i lørdags, og Rema1000 i Frederikssund var også ude for et pistolrøveri den 23. januar. Men politiet holder lige nu kortene tæt til kroppen og vil ikke ind på, om episoden i Veksø har noget som helst med de dramatiske begivenheder at gøre.