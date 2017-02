Foto: Lars Ramlow

Politiet om mystiske asfaltarbejdere: Tag ikke imod deres tilbud

Egedal - 22. februar 2017 kl. 09:44 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi modtager for tiden flere anmeldelser om engelsktalende asfaltarbejdere, som tilbyder private borgere at løse diverse former for opgaver. Tirsdag blev arbejderne anmeldt af to borgere i Søsum, oplyser specialkonsulent Henrik Duus fra Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

En 54-årig kvinde fra Damvadvej anmeldte, at to høje, kraftige mænd i orange dragter bankede på hendes dør og tilbød at lægge noget overskudsasfalt på hendes gårdsplads.

- Kvinden takker nej og lukker og låser døren, hvorefter mændene kører fra stedet, forklarer Henrik Duus.

Ligeledes kontaktede en yngre mand politiet og forklarede, at to engelsktalende mænd havde henvendt sig på mandens forældres bopæl, hvor de ligeledes tilbød deres arbejdskraft, men her blev de også afvist.

Til gengæld efterlod de en lastbil på stedet.

- Vi kan ikke sige noget om, hvorvidt mændene har noget ondt til hensigt, men vi advarer alligevel om, at man tager imod deres tilbud, for vi har tidligere oplevet, at kunderne efterfølgende har følt sig snydt, siger Henrik Duus.