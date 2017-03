Politiet: Pas på din bolig og lås dit skur

Lad være med at hjælpe indbrudstyven og beskyt din bolig bedre imod indbrud. Sådan lyder opfordringen fra Nordsjællands Politi efter et indbrud i en villa på Bauneholmvej i Stenløse torsdag aften, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ved indbruddet, der skete i tidsrummet fra klokken 17.45 til 21.15, kom gerningsmanden ind i huset ved at knuse en terrassedør med villaejerens egen økse, og den fremgangsmåde kan man selv være med til at forhindre, mener politiet.

- Det er populært blandt nogle indbrudstyve at bryde ind i huse ved hjælp af genstande, de finder på stedet. Det kan være skovle, økser eller noget andet, som de finder på ejendommen, og som de efterlader. På den måde har de hverken redskaber eller værktøj på sig, hvis de bliver standset af politiet, og så er det sværere for os at anholde dem for indbrudsforsøg. Så vi vil gerne opfordre til, at man låser sit redskabsskur, så tyve ikke kan få fat i tingene, siger Erik Andersen, faglig koordinator hos Nordsjællands Politi.