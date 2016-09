En 69-årig kvinde var på indkøb i Kvickly i Egedal Center mandag og efterfølgende henvendte en mand sig på p-pladsen for at spørge om vej til hospitalet. Imens fik hun stjålet sit dankort, som der siden blev hævet 14.900 kroner på. Foto: Allan Nørregaard

Politi: Alle bør gribe ind ved tricktyveri

Nordsjællands Politi opfører alle borgere til at gribe ind, hvis de bemærker noget, der kan være optakten til et tricktyveri. Det sker, efter et nyt tilfælde af tricktyveri, som gik ud over en 69-årig kvinde fra Veksø mandag i Egedal Center i Stenløse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Man kan bare spørge høfligt, om man kan hjælpe med noget, og det kan være dét, der får i hvert fald dét tricktyveri til at stoppe, siger politiassistent Nino Petersen, Nordsjællands Politi.

Tricktyven benyttede en efterhånden velkendt metode. Mellem klokken 11.30 og 12.00 henvendte manden sig på engelsk til kvinden på en p-plads ved Egedal Center i Stenløse for at spørge efter vej til hospitalet, og han bad hende om at skrive adressen ned på en blok, fortæller Nino Petersen.

Kvinden havde forinden været i Kvickly i butikscentret for at handle, uden hun tilsyneladende havde bemærket noget mistænkeligt. Men kort tid efter mødet med den engelsktalende mand fik hun en opringning fra sin bank, Nordea, og fik at vide, at nogen havde hævet 14.900 kroner fra bankens automat i Egedal Center, hvorefter hun anmeldte tyveriet til politiet klokken 13.48.

- Vi har sikret overvågningsbilleder fra Kvickly og fra automaten i centret, og dem arbejder vi videre med, siger Nino Petersen.

Gerningsmanden beskrives som østeuropæisk af udseende, 30-35 år, cirka 180 centimeter høj, kraftigt bygget, mørk i huden og med kort sort hår. Han havde et rundt ansigt og var iført kongeblå jakke, ternet skjorte og cowboybukser.