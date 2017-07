Se billedserie Centerchef for Plan, Kultur og Erhverv Mona Dates Jørgensen går på pension efter sommerferien. Foto: Frederik Roed, Egedal Kommune

Planchef med pensionsplaner

Egedal - 06. juli 2017 kl. 05:49 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en alder af 63 år har Egedal Kommunes centerchef for Plan, Kultur og Erhverv Mona Dates Jørgensen lagt sin egen plan om at gå på pension. Af en pressemeddelelse fra Egedal Kommune fremgår, at hun nu går på en lang sommerferie, og den 7. august starter 37-årige Katrine Buhl Møller, der kommer fra en stilling som afdelingschef for By, Kultur og Fritid i Albertslund Kommune, som ny centerchef for Plan, Kultur og Erhverv i Egedal Kommune.

- Jeg har det rigtig godt med at trække stikket på toppen, hvor jeg ikke føler mig træt eller efterlader et center i opløsning. Jeg går med en god følelse af, at mit kompetente hold af medarbejdere er på vej i den rigtige retning, hvor vi ser muligheder og ikke begrænsninger. Og hvor vi arbejder for og med borgene, erhvervslivet, politikerne og de øvrige fagcentre, siger Mona Dates Jørgensen i pressemeddelelsen

Siden starten i 2002 har Mona været med til at udarbejde fire planstrategier, fire kommuneplaner, mere end 50 lokalplaner, et par fredninger og et utal af byggetilladelser, landzonesager m.m., men det mest synlige er nok de to bydele Stenløse Syd og Egedal By, som Mona sammen med medarbejderne har været til at planlægge og byudvikle helt fra bunden.

- Stenløse Syd var et pionerprojekt med mange børnesygdomme og en hel del bøvl, men i dag er det fantastisk at se hele klimabydelen leve. Jeg tror, at vi har haft mindst 100 delegationer fra hele verden derude, hvor mange borgere stolt har vist deres energieffektive hjem frem, fortæller Mona.