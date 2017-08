Plads til flere i børnefilmklub

Når Stenløse Børnefilmklub åbner for tilmelding lørdag den 2. september, vil der være plads til, at flere børn og unge kan se film i Baltoppen Bio i Ballerup. Klubben, der hidtil kun har vist film for de tre aldersgrupper Lille, Mellem og Store om lørdagen, vil nemlig også vise film om søndagen i den nye sæson. Dertil kommer, at klubben nu også vil vise film for førskolebørn på 3-6 år to gange om søndagen. Baggrunden er, at klubben har så stor opbakning fra forældre, der gerne kører deres børn til Ballerup for at se film, at den ikke har haft plads til alle.