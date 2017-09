Personer i bil kastede rå æg på tilfældige

- Det er vold at kaste rå æg på folk, og de blev begge ømme dér, hvor de blev ramt. Jeg har hørt fra kolleger, at der har været nogle lignende tilfælde i Roskilde, siger Marianne Mårtensson, som oplyser, at politiet pt. ikke har meget at gå efter med hensyn til at få fat i gerningsmændene.