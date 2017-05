Se billedserie Mathilde Nederlund begyndte at male med akryl, da hun gik på efterskole, og her er hun i gang med »En skønne dag«. Foto: Kim Rasmussen

Penslen føres med følelser

Det er følelser, der kommer til udtryk, når 26-årige Mathilde Nederlund fra Slagslunde maler. Frem til den 2. juni udstiller hun 13 store og et lille billede i Slangerup Bio, og de naivistiske billeder i stærke farver viser, de følelser, Mathilde havde, da hun satte de første streger.

- Der er en grund til, at det har ramt mig så dybt, at jeg havde behov for at male. Følelserne er meget voldsomme, siger Mathilde til Frederiksborg Amts Avis

Hun er meget sensitiv,og begynder ofte at male lige, når en følelse rammer, og inden hun får beroliget sig selv med, at så slemt er det heller ikke. Så de stærke farver, hun maler i, er heller ikke et udtryk for glade følelser.

- Alle mine billeder handler om negative følelser. Folk ser de glade farver og det barnlige univers, men det er en måde at formidle noget meget tungt, så folk ikke tager afstand fra det, forklarer Mathilde, der kun tror, hun har malet et billede, mens hun var glad.

- Det er rigtigt fedt at male nogen positive følelser, men det er ikke der, man har behov for at male. Mange kunstnere er drevet af, at det er hårdt, mener hun.

Og når følelsen er malet ud, så vil hun meget gerne have sine billeder videre til andre.

- For mig er det også rigtigt rart, at de bliver solgt, for når den følelse er ovre, har jeg ikke behov for at beholde det billede. På et tidspunkt er jeg færdig med den følelse, og så har jeg ikke brug for det, og så er det rart, at nogen kan lide dem og kan nyde at have dem hængende hjemme ved dem selv, siger Mathilde, der også viser sine værker på www.galleri-mathilde.dk.