Parkeringshus til den ny bydel

Egedal - 14. juni 2017 kl. 15:30 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye bydel ved Egedal Rådhus skal have et parkeringshus med 160 pladser. Det bliver på et areal nord for Føtex, og det er besluttet af Planudvalget i Egedal Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En overgang var der to placeringer i spil, men Ib Sørensen (S), formand for Planudvalget er glad for den valgte beslutning:

- Der er flere fordele, for det er en central placering, og p-huset kommer tættere på bebyggelserne. Derudover bliver der ikke noget med wen måske utryg gåtur under en tunnel. Havde vi i stedet valgt placeringen ved den nuværende stations-parkeringsplads, ville de 100 p-pladser der ikke kunne benyttes i anlægsperioden, siger Ib Sørensen.

Han tilføjer, at det er den helt rigtige løsning, da det således bliver en bydel med så få biler som muligt.

- Der bliver ikke så meget trafik i området, og det er betryggende. Beboerne parkerer et stykke fra deres bopæl og kan tage toget. Det er vigtigt at se sådan på det, når man planlægger nyt, uddyber han.

P-huset har været på tegnebrættet siden kommunen for tre år siden vedtog vedtægterne for en parkeringsfond for området ved Egedal Station. Efter planen skal p-huset bygges næste år og med indflytning i marts 2019. På det tidspunkt udløber dispensationen for den midlertidige parkeringsplads ved rådhuset.