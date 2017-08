Påvirket bilist gik i fælden

En 33-årig mandlig bilist fra Søborg kan se frem til en sigtelse for at køre bil i narkopåvirket tilstand og for at have været i besiddelse af hash og kokain. Manden blev standset på Frederikssundsvej ved F24 tankstationen i Stenløse,lige efter midnat natten til søndag. Politiets narkometer sagde bip ud for hash og kokain - og en visitering af manden gav efterfølgende udbytte i form af 0.9 gram hash og 0,6 gram kokain.