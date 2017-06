På hjemmebane i Smørum

Se billedserie Borgmester Karsten Søndergaard blev på kaffemødet på Smørum Bibliotek især udspurgt om ældre-forhold. Foto: Kim Rasmussen

Egedal - 15. juni 2017
Af Niels Idskov

Borgmester Karsten Søndegaard var tilfreds, da han kørte hjem fra kaffemødet på Smørum Bibliotek. Ikke kun fordi hjemturen var overskuelig, for kommunens førstemand bor i byen, men især fordi han havde haft en god dialog med de fremmødte borgere. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg tror, at der kom ca. 35 borgere, de fleste ældre, og deltog i mødet, og jeg fik hørt, hvad der rører sig hos dem, hvad de taler om. Der var konkrete ting, og der var de mere følelsesmæssige.

Kommunikationen mellem os på rådhuset, politikere og embedsmænd overfor borgerne - og distancen, som nogle oplever det - skal være mindre, og jeg kom derfra med input til det, siger Karsten Søndergaard.

Kaffemødet var nummer to i rækken af møder, hvor borgmesteren - helt alene og uden embedsmænd - tager ud og taler med borgerne. Det første møde fandt sted i sidste uge på Lærkeskolen i Stenløse. det var et morgenmøde med et par håndfulde fremmødte borgere. I Smørum kom der cirka 35. Måske fordi det var om eftermiddagen, klokken 16 - eller fordi borgmesteren var på hjemmebane?

Han har boet de seneste 25 år i Smørum, er gift og har i alt fem børn, som han har fulgt i deres fritid i lokale foreninger. Selv har Karsten Søbndergaard været endnu mere synlig gennem 17 år som leder af den lokale Nordea - indtil for fire år siden - samt som medlem af både erhvervs- og centerforeningen. Plus at han sidder i byrådet i sin fjerde periode. Allerførst indvalgt til byrådet i den tidligere Ledøje-Smørum Kommune.

- Nej, jeg tror nu ikke, at det var mit lokale tilhørsforhold, der fik folk til at møde op. De kom for at få svar på nogle spørgsmål og få drøftet nogle uklarheder, og det at jeg stiller op helt alene, tror jeg er med til at mindske afstanden mellem borgmester og borgere, siger Søndergaard.

De næste kaffemøder finder sted efter sommerferien.

- Jeg mangler bl.a. Ølstykke og Ganløse, men jeg kan ikke sige, om møderne skal være morgen eller aften. Det afgørende er, at jeg kommer så meget rundt i kommunen som muligt, og at alle får det indtryk, at der ikke findes noget udkants-Egedal, men at alle betyder lige meget - selv om der er tale om en stor kommune, fastslår Karsten Søndergaard.