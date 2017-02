Over 900 imod grusgrav

Over 900 borgere har indtil nu skrevet under på underskriftindsamlingen: Nej til grusgravning på Vindekilde, som beboere i nærheden af Vindekilde ved Søsum har sat i gang. Det oplyser beboergruppen bag underskriftindsamlingen i en pressemeddelelse.

De seneste par uger har borgerne blandt andet indbudt politikere i Region Hovedstaden til møder for at gøre dem opmærksomme på sagens fakta, og op til mødet i Trafik og Miljøudvalget har de sendt en mail med yderligere input til politikerne i både Trafik og Miljøudvalget samt Forretningsudvalget.

Her gør de blandt andet politikerne opmærksomme på risikoen for, at sand-silt flugt vil påvirke dyre- og plantelivet i området negativt samt ikke mindst sundhedsrisikoen for mennesker, som er belyst via spørgsmål til Lungeforeningen.