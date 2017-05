Øllebølleby stod på den anden ende

Eleverne har kunnet vælge sig ind på 13 forskellige værksteder, og torsdag blev der malet skilte og stillet an til forlystelsesboder med både dåsekast og ansigtsmaling. Der blev også bagt og kokkereret, malet og øvet på musik, teater, folkedans og meget mere. Fra klokken 16.30 til 18.30 var forældrene nemlig inviteret til åbent hus for at se resultaterne af emneugen, og mens eleverne tirsdag og onsdag havde kunnet købe for de 500 øllebøllepenge, de tjente i dagløn, så skulle hele torsdagsproduktionen sælges for rigtige penge, så forældrene var opfordret til at tage godt med penge med.