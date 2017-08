Nyt foredrag om unge pigers liv

Mandag den 21. august klokken 19.30-20.30 invitereres forældre til foredraget »Pigeliv« om, hvordan det er at være teenagepige i dag. Det foregår i Stenløse Kulturhus, hvor psykolog og stifter af girltalk.dk, Anna Bjerre, kommer til Egedal for at give forældre indblik i teenagepigers univers.

Sammen med Ung Egedal tilbyder Girltalk.dk samtalegrupper til unge Egedal-piger fra 7. klasse til gymnasiet, der har brug for en ekstra hjælpende hånd til at klare hverdagen. EmpowR, som grupperne hedder, er åbne for tilmelding nu for piger. Tilmelding sker ved at kontakte SSP-konsulent Eva Kofoed.