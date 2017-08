Se billedserie Behandlingsskolen Stenløse stiller også faglige krav. Her er Bastian og Jesper ved at lære om en- og et-ord i en leg, hvor de får en ny opgave, hver gang de har kastet viskestykket ind i en cirkel. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny skole giver mere fritid og venner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny skole giver mere fritid og venner

Egedal - 19. august 2017 kl. 08:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stenløse: Hvis man skal bruge lang tid på transport til og fra skole, så er der mindre tid og overskud til fritidsaktiviteter, når man endelig kommer hjem. Og hvis skolekammeraterne bor langt væk, er det også sværere at være sammen med dem udenfor skolen, end hvis de bor tæt på i samme kommune.

Det er baggrunden for, at Egedal Kommune tog initiativ til et offentligt-privat partnerskab med det private specialskoletilbud, Behandlingsskolerne, der i foråret åbnede sit 10. grundskoletilbud Behandlingsskolen Stenløse i den tidligere Sandbjergskole på Skolevej 10 i Stenløse. I forvejen sendte kommunen nemlig en del børn og unge med særlige behov til Behandlingsskolernes tilbud i København.

- Børnene sad i en taxa en time hver dag, konstaterer Signe Flindt, der er projektleder på Behandlingsskolen Stenløse. For 14 år siden var hun med til at starte den første Behandlingsskole på Amager, og skolen i Stenløse er den 10. hun er med til at starte. Men det er første gang, at det sker på invitation fra og i samarbejde med en kommune, og Behandlingsskolerne ser også en fordel i at komme tættere på målgruppen

- Det er helt nyt, og noget vi håber på, at vi kan bruge, når vi åbner nye steder, siger Signe, der blandt andet peger på, at børnene har lettere ved at være sammen med deres skolekammerater efter skoletid, når de bor i den samme kommune.

Og da journalist og fotograf lidt bliver vist rundt på skolen, foreslår en af eleverne da også, at overskriften på artiklen skal være »Her får man gode venner«.

Fylder stille og roligt op

Siden foråret er i alt 16 elever fra Egedal Kommune - 13 drenge og tre piger i alderen 4.-8 klasse - blevet samlet på Behandlingsskolen. Målet er én indskolingsklasse fra 0. til 3. klasse, to mellemtrinklasser fra 4. til 6. klasse og to udskolingsklasser fra 7. til 9. klasse. Dertil kommer Solistklassen, hvor børnene kan være indskrevet til observation i ni måneder med henblik på at få dem videre til det helt rigtige sted.

I alt har Behandlingsskolen 40 pladser i klasserne plus 10 på observationslinjen. På sigt vil skolen også tilbyde pladser til børn og unge fra nabokommunerne og andre i nærheden, men skolen har ikke travlt med at få pladserne fyldt op.

- Vi håber jo, at vi fylder op i et rimeligt stille og roligt tempo. At eleverne kommer i dryp passer os godt, for så har vi tid til at lære dem at kende, siger Signe Flindt.

Som projektleder er det hendes funktion at ansætte de mennesker, der skal være på skolen, og støtte skolelelederen Sara Aagaard i opbygningen af den nye skole.

- Vi vil jo gerne overføre den kultur og noget af den viden, vi har, siger hun.

For at blive elev skal man visiteres af sin bopælskommune, og inden man bliver optaget, vurderer skolen, om den kan tilbyde det, barnet har brug for. Hvis den kan det, bliver rådgivere og familie inviteret til en samtale om skolens tilbud.

Udover pædagoger og lærere, så er der også to psykologer og en sygeplejerske blandt skolens 20 ansatte, og skolen har en høj normering pr. barn.

- Det, vi kan tilbyde, er, at vi skræddersyr et forløb til det enkelte barn, siger Signe Flindt. Skolen prøver at tilpasse hverdagen, så barnet på én gang oplever tryghed og forudsigelighed, men samtidig bliver udfordret til at klare både faglige krav og uforudsete ting.

- Vi skal bære og skubbe, fastslår hun.

Støtte til fritidsaktiviteter

Derfor støtter personalet også børnene, hvor de kan, og ikke kun i skoletiden.

Det kan for eksempel være ved at vær dere, når barnet skal lære at cykle alene i skole eller på sidelinjen, når det skal begå sig socialt blandt kammeraterne på fodboldbanen eller til andre fritidsaktiviteter.

- Målet med det skal være, at gøre dem klar til et mindre indgribende tilbud, og give dem strategier til at få dem videre i en mindre indgribende specialklasse, eller at de kan udsluses til folkeskolen, siger hun.

Derfor vil Behandlingsskolen Stenløse også gerne dele viden med kommunens folkeskoler, så begge parter kan lære af hinanden.

- Vi ser muligheder for en god tilbageslusningsproces, siger Signe, og glæder sig over, at Behandlingsskolen allerede har fået lov at låne faglokaler på Lærkeskolen.

- De har været ret imødekommende, og det betyder, at vores elever får en daglig gang på den skole, og så bliver det mindre farligt, mener hun.

Behandlingsskolen Stenløse glæder sig også rigtigt meget til det nye samarbejde med kommunen.

- Det er en ny slags samarbejde med en kommune, så det glæder jeg mig rigtigt meget til, siger Signe.

- Ja, det er spændende - også for børnene og personalet, siger skoleleder Sara Aagaard.

ross