Ny påkørsel af bro i Stenløse

Egedal - 30. august 2016 kl. 10:32 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu engang er en bro i Stenløse blevet påkørt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politi fik mandag klokken 15.28 en anmeldelse om, at en for højt læsset lastvogn var kørt fast under togbroen over Frederikssundsvej ved Egedal Station mellem Stenløse og Ølstykke i det vestgående spor, oplyser politikommissær Michael Gaml, Nordsjællands Politi.

- En patruljevogn var fremme cirka 20 minutter senere, men politifolkene fandt ikke lastbilen ved broen, siger Michael Gaml, som fortæller, at Frederiksborg Brand & Redning blev tilkaldt for at få undersøgt, om der var skader på broen.

Mandag formiddag i sidste uge måtte der spærres for trafik på Krogholmvej og H. P. Hansens Vej i Stenløse, fordi en kranvogn var kørt fast under gangbroen over Krogholmvej, angiveligt fordi kranen ikke var foldet ind.