Ny konservativ politiker fik mønter

Han bad nemlig om ordet ved byrådets behandling af et klimatilpasningsprojekt omkring Stenløse Å, og som borgmester Karsten Søndergaard (V) forklarede, så er der kutyme for, at de andre byrådsmedlemmer giver en mønt, når et nyt byrådsmedlem ytrer sig for første gang i byrådssalen.