Ny kirkegård indvies 8. april

- Maj var usandsynligt kold og våd, så man ikke kunne plante, forklarer menighedsrådsformanden. Så kirkegården, der skulle have været færdig ved udgangen af maj, blev afleveret midt i juni, og selv om man i princippet kunne have indviet den og taget den i brug nu, så har kirken ikke et akut behov for flere gravpladser. Derfor har menighedsrådet besluttet at udskyde indvielsen til, kirkegården ser mere færdig ud, og græsset og de andre planter har fået bedre fat.