Ny centerchef for Plan og Kultur

Den 7. august startede Katrine Buhl Møller som ny centerchef for Center for Plan og Kultur i Egedal Kommun i stedet for Mona Dates Jørgensen, som er gået på pension.

»Katrine Buhl Møller ser koblingen af kultur- og fritidsområdet til den strategiske by- og erhvervsudvikling som ideel for at sikre optimale rammer for borgernes hverdag og udviklingen af kommunen med en helhedsorienteret tilgang på tværs af fagligheder. I Egedal Kommune skal Katrine sammen med medarbejderne i Center for Plan og Kultur og den øvrige chefgruppe være med til at fastholde udviklingen af Egedal som en god kommune at bo og leve i, men også at drive virksomhed i med fokus på en velfungerende hverdag og fællesskab i bevægelse.«