Egedal Kommune vil selv inddrive ejendomsskatter, og kommunen bebuder, at det bliver effektivt. Foto: Egedal Kommune

Nu skal ejendomsskatten betales

Egedal - 18. maj 2017 kl. 10:50 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På bare fire år har omkring 1000 borgere i Egedal Kommune oparbejdet en ejendomsskattegæld på 3,7 millioner, men det vil kommunen nu gøre noget ved, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Siden 2005 har kommunerne måtte nøjes med at sende rykkere ud, mens Skat har haft ansvaret for at inddrive gælden, og i en pressemeddelelse anslår kommunen, at borgernes ejendomsskattegæld er tre millioner større end, hvis kommunen selv havde stået for inddrivelsen.

Derfor glæder det borgmester Karsten Søndergaard, at Folketinget har besluttet, at kommunerne selv kan inddrive ejendomsskatterne med virkning fra 2. februar 2017.

- Det er krænkende for retsfølelsen, når nogle borgere år efter år har unddraget sig at betale ejendomsskat, alene fordi Skat ikke har formået at inddrive gælden. Derfor er jeg rigtig glad for at vi nu selv kan inddrive gælden. Det er penge, som kan bruges på bedre service til borgerne, siger Karsten Søndergaard i en pressemeddelse.

Ifølge centerchef i Borgerservice, Kjeld Ebdrup bliver Egedal Kommunes inddrivelse lige så effektiv, som den var før 2005, hvor kommunen selv havde ansvaret og det økonomiske tab nærmest lig med nul.

- Vi skal snart til at opkræve 2. rate af ejendomsskatterne, og jeg kan kun opfordre til at få betalt - ellers kan det blive dyrt i rykkergebyrer og retsafgifter. Bliver gælden stadig ikke betalt, sender vi vores krav til en advokat med begæring om, at Fogedretten gennemfører en tvangsauktion, forklarer Kjeld Ebdrup.