Nu skal der vælges nye menighedsråd

Snart skal der vælges nye menighedsråd i sognene, og for første gang har Kirkeministeriet fokus på, at så mange menighedsråd som muligt ud over hele landet afholder orienteringsmøder på samme dato. Valget er faldet på tirsdag den 13. september, og i Egedal Kommune følges det af menighedsrådene, så samtlige sogne holder orienteringsmøde på netop denne dato.

Han påpeger, at valget sker ved et opstillingsmøde, der afholdes umiddelbart efter det lovpligtige orienteringsmøde. På dette opstillingsmøde fremkommer der en liste med kandidater, der dels er villige til at indgå i menighedsrådet for de næste to eller fire år, og derudover ligeledes kandidater, der fungerer som stedfortrædere. Under forudsætning af, at der ikke fremkommer andre opstillingslister, er det dermed det nye menighedsråd, der er valgt ved et såkaldt aftalevalg.