Nej til besparelser i plejenormeringen

Social- og Sundhedsudvalget vil ikke være med til at spare to millioner ved at skære i normeringen på kommunens plejecentre. Det fastslår formanden for udvalget Vicky Holst Rasmussen (S) efter, at udvalget på sit møde i denne uge behandlede administrationens forslag til kompenserende besparelser i første budgetopfølgning.