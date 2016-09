Musikelever i symfoniorkester

Musikskole-elever har tidligere givet koncert på Egedal Rådhus (billedet), men fredag 7. oktober skal nogle af dem spille sammen med de professionelle musikere i Copenhagen Phil. Foto: Egedal Musikskole

Egedal - 21. september 2016

Cirka 40 elever og 5-6 lærere fra Egedal Musikskole spiller sammen med de professionelle musikere på to værker, når Copenhagen Phil giver koncert på Egedal Rådhus fredag den 7. oktober klokken 17-18.10. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Koncerten er blevet til i et tæt samarbejde med Egedal Musikskole, og musikskoleleder Mikkel Benn glæder sig i en pressemeddelelse over, at »Copenhagen Phil er et nytænkende orkester, der hele tiden udvikler sig og udfordrer både fremførelsen og formidlingen af musikken - stadig i respekt for traditionen«.

- Det at Copenhagen Phil kommer her til Egedal og inviterer nogle af Egedal Musikskoles elever ind i orkestret fortæller også noget om deres alsidighed, åbenhed og deres fokus på at bære orkesterkulturen videre, mener musikskolelederen, der betegner koncerten som en fantastisk mulighed for de orkesterelever, som skal spille sammen med Copenhagen Phil i en afdeling af koncerten.

- Det at få lov til at sidde »midt i musikken« og selv bidrage til lyden, er både en stor musikalsk oplevelse og en spændende udfordring for eleverne. Musik skal høres og mærkes, og det får eleverne til fulde mulighed for denne aften, mener han.

Billetter er gratis, men skal bestilles på www.billetto.dk fra den 22. september.