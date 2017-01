Møde med gode råd til sælgere

Tirsdag den 7. februar klokken 18-20 kan medlemmer af Egedal Erhvervsforening få gode råd om at sælge. Under overskriften »Spark gang i butikken« vil oplægsholder Lise Frederiksen blandt andet sætte fokus på forskellen mellem en ekspedient og en sælger.

- Mens en ekspedient står og venter på, at kunden selv tager sin beslutning, gør sælgeren en aktiv indsats for at give kunden den bedst mulige service: møde kunden og identificere kundens behov. Men for at gøre det, skal sælgeren altså ud af busken, forklarer hun i en pressemeddelelse.