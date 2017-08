Se billedserie Engang kom 80 procent af omsætningen på Søris fra gulerødder til én kunde. Nu dyrker Søris over 30 forskellige grøntsager som blandt andet violet grønkål. Foto: Allan Nørregaard

Mod og vedholdenhed bag 30 år med økologi

Egedal - 16. august 2017

Når Søris i år kan fejre 30 års jubilæum med produktion af økologiske grøntsager, så skyldes det tre ting ifølge Jan Algreen, der er tredje generation på gården.

- Grunden til, at vi kan være her, hvor vi er i dag og har så stor en forretning og et veletableret brand, er nysgerrighed, mod og vedholdenhed, siger Jan Algreen til Frederiksborg Amts Avis.

I dag er Søris et aktieselskab med en professionel bestyrelse.

- Vi har en benhård styring af økonomien med ugentlige prognoser og rapporteringer af nøgletal på kunder omsætning og indtjening, for man kan lynhurtigt sætte en hel masse over styr, selv om man synes, det er gået godt et stykke tid, siger han.

Derfor har Søris også spredt sin forretning langt mere i dag. I forhold til afsætningen ved at starte salg til catering, professionelle køkkener, private kantiner og restauranter og det offentlige som hospitaler og kaserner, og i I 2015 lavede Søris også et partnerskab med Coop. Det tog afsæt i en meget større produktflade end før, så Søris nu dyrker omkring 30 forskellige produkter, som bliver solgt som højværdiprodukter i Søris' eget navn i først og fremmest Irma, Kvickly og SuperBrugsen.

- Vi er utroligt stolte af, at det er 30 år, vi har holdt ved til trods for, at folk var ved at dø af grin af os, da vi lagde om, siger han.

Fredag den 18. august er der reception for inviterede gæster med taler af blandt andre Coops koncerndirektør Jens Visholm, Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) og formanden for Økologisk Landsforening Per Kølster.

Lørdag den 19. august klokken 10-15 er alle interesserede inviteret til åbent hus for hele familien på Sørisgaard, hvor der vil være aktiviteter som vognture i marken, halmhoppeborg, grøntssagssnitteværksted, snobrød og skattejagt med mere.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 16. august.