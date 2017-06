Se billedserie Minister for offentlig innovation Sophie Løhde demonstrerede effektivitet og løb på talerstolen, da hun talte på Edelgave for 11 år i træk. Foto: Hans Jørgen Johansen

Minister slog et slag for tillid

Egedal - 05. juni 2017 kl. 18:08 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De grundlæggende rettigheder i grundloven som frihed, frisind, ligestilling, ligeværd, demokrati, ytringsfrihed og ansvar for fællesskabet har skabt den tillid, der er noget helt særligt for Danmark. Det sagde minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), da hun mandag holdt grundlovstale til Venstres grundlovsmøde på Edelgave for 11. år i træk.

- Vi stoler på hinanden, konstaterede ministeren, og henviste til, at vi kan stille en barnevogn udenfor en café, sætte jordbær og kartofler ud til landevejen i forventning om, at folk betaler, og indgå aftaler med »et ord er et ord«.

Men hun synes også, at der er reel grund til bekymring for, at der i de her år bliver rykket ved den kerneværdi, når der er mindre tillid til skat, politikere og det såkaldte »establishment«

Dertil kommer terroren, der senest har ramt Storbritanien tre gange på tre måneder, og også kan ramme i Danmark.

- Angrebene der ikke blot et angreb på vores nordiske og europæiske naboer. Det er et angreb på alle os, der hylder frihed og demokrati, fastslog hun.

Herhjemme synes hun blandt andet, at tilliden er udfordret af den hårde tone i debatten på især de sociale medier.

- Jeg synes, vi skal blive bedre til at passe på hinanden, sagde hun.