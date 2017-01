Minister med mange flere sagde farvel

Af Annemette Ross Jensen Egedals afgående borgmester Willy Eliasen (V) er et ordentligt og ordholdende menneske. der får andre mennesker til at gøre sig umage og kalder på respekt.

Det gik som en rød tråd gennem alle talerne, da Egedal Byråd tirsdag holdt afskedsreception for Willy Eliasen. Gæsterne stod i kø for at ønske Willy Eliasen held og lykke i hans nye liv, og flere havde også bedt om ordet.

- Dybest set kan det gøres med noget så simpelt som et stort, oprigtigt og rungende tak, sagde hun og roste Willy Eliasen for at være ordholdende og loyal med en høj moral og redelighed. Desuden takkede hun ham for god sparring og et godt venskab, som hun håber, vil fortsætte.