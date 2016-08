Michael er kørende fitness-instruktør

- Det var rigtigt rigtigt spændende og udfordrende og dejligt at have mit eget, siger han, men af arbejdsmæssige årsager blev han nødt til at stoppe, fortæller han.

- Pludselig er der gået to timer, og jeg ved jo, at man kan træne det samme på en halv time, tre kvarter, en time, så jeg begyndte at træne hjemme. Det må give det samme, og her kan jeg være sammen med familien, siger Michael og glæder sig over, at sønnen også gerne vil være med til at træne.