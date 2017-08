Mercedes smadrer ind i lygtepæl

Klokken 19.20 har anmelderen observeret en Mercedes personbil, der påkører en lygtepæl, der vælter. Ud fra bilen går to unge mennesker og en hund. Da anmelderen tager kontakt til dem, benægter de at have noget med bilen at gøre. En patrulje ankommer, og de kan konstatere, at ledninger er blotlagt ved lygtepælen. De tilkalder de rette myndigheder, som ankommer og stopper strømmen i lygtepælen.