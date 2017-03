Den femte Stafet for Livet i Egedal afvikles ved Smørum Kulturhus fra lørdag den 10. juni klokken 11 til søndag den 11. juni klokken 11. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mangfoldighed er med i Stafet for Livet

Egedal - 07. marts 2017 kl. 05:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Stafet For Livet Egedal er allerede langt med planerne for det næste arrangement fra den 10. til den 11. juni 2017, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her lægger Byparken ved Kulturhuset i Smørum for femte gang jord til stafetten, hvor deltagerne på de forskellige hold går på skift gennem et døgn til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

Formand for Stafet for Livet i Egedal Peter Theis Marcussenglæder sig i en pressemeddelelse over, at stafetten i år har nået et mangeårigt og meget stort mål omkring mangfoldighed.

Frivilliggruppen omfavner store forskelligheder, aldersspændet er fra 17 til 70 år, der er selvstændige iværksættere, studerende, fuldtidsarbejdende, jobsøgende og ikke mindst pensionister. Derved lever Stafet for livet flot op et samfundsansvar om at inkludere alle grupper i samfundet, siger han.

Desuden har Stafet For Livet Egedal etableret et spændende samarbejde med Copenhagen-volunteers, som er en organisation som udlejer frivillige til ikke-kommercielle events.

- 65 procent af korpset er udenlandske, og derfor giver vi udenlandske personer mulighed for at deltage med frivillig-opgaver på selve stafetdøgnet og fuldender cirklen af mangfoldighed. Vi håber naturligvis at denne mangfoldighed smitter af på de deltagende, siger han i pressemeddelelsen.

Den oplyser, at 11 hold allerede har meldt sig, og som noget nyt i år vil arrangørerne placere holdteltenen tættere på scenen, så alle kan være med omkring de mange aktiviteter i løbet af weekenden. Starttidspunktet om lørdagen er også rykket en time, så alle kan nå at komme på plads, inden stafetten skydes i gang lørdag klokken 11.

En af de nye aktiviteter om lørdagen er Byggepladen.dk. Det er en forening af voksne LEGO-entusiaster, som viser en udstilling af, hvad der kan bygges af klodserne, og de har også et læs klodser med, så børn og barnlige sjæle får mulighed for at lege med.