Se billedserie Peter Norris nyder at dele ud af sine erfaringer med, hvordan man bliver selvforsynende med frugt og grønt., og det gjorde han i weekenden til cirka 250 mennesker fordelt på to dage. Foto: Kim Rasmussen

Mange vil dyrke mad i haven

Egedal - 10. juli 2017 kl. 05:35 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Peter Norris flyttede ind i parcelhuset på Harmonivej 12 i Tangbjerg ved Ølstykke med sin familie har det været ambitionen at haven skulle holde dem selvforsynende med frugt og grønt, og det er det stadig.

- Der er sket den ændring efter, børnene flyttede hjemmefra for seks-syv år siden, at vi er gået over til at strække sæsonen i begge ender, fortalte Peter Norris, inden han for anden dag i træk skulle holde Åben Have søndag.

- Der var over 100 mennesker i går, fortalte han søndag inden arrangementet skulle starte klokken 13, men allerede nogle minutter før var de første gæster klar til at kigge og lade sig inspirere. Flere kom hurtigt til, og Peter nyder at fortælle.

- Det er bare så dejigt at opleve, at der er så mange positive og søde mennesker, der bare er interesserede og nysgerrige. Folk suger til sig og bliver inspireret og har lyst til at gå hjem og gøre nogle af de samme ting, sagde Peter, der også skriver indlæg i Facebookgrupper og artikler for at udbrede lysten til at dyrke giftfri grøntsager selv.

- Det er ikke så svært, som man bilder sig ind, og det er jo både for folks sundhed og miljøet og at der er helt andre smagsnuancer i det, man selv dyrker, sagde Peter Norris, der ikke vil gå på kompromis med at være selvforsynende.

- Det vil jeg ikke, fordi det, vi dyrker, smager betydeligt bedre. Vi kan simpelhen ikke gå tilbage til supermarkedsgrøntsager, sagde Peter, der holder Åben Have igen den 19. og 20. august.

