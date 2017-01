Magnus snurrede sig til guld med landsholdet

Hans forventninger til EM var, at han skulle ned og have det sjovt og have en oplevelse. Den blev endnu sjovere, da det danske hold lå til en guldmedalje efter en så suveræn præstation i kvalifikationen, at det kneb med at bevare koncentrationen i finalen. Her skulle holdet igen igennem de tre discipliner: En lille springserie på tumblingbane, spring i minitrampolin kaldet trampet og gulvøvelse.