Se billedserie Hver lørdag mødes flere af haverbrugerne og her ses fra venstre Nadim T. Alawi, Esperance Mukadutiye, Ahmed Taffal, Wenceslas Twagirayezu, Jens Hansen, Gasana Celestine, Qays Hassam og Mahmoud Taha med sønnerne Aiman og Mohammed. Foto: Annemette Jensen

Mad, samvær og selvværd

Egedal - 03. september 2016 kl. 11:27 Af Annemette Ross Jensen Der bliver luget, vandet, nuslet og puslet om planterne på det indhegnede stykke mark med udsigt til Egedal Rådhus og star

- Jeg synes, det er gået rigtigt godt og effekten af projektet er rigtig god. Min fornemmelse er, at folk er glade for at komme her - både danskere og de nye borgere, siger Nadim T. Alawi, der er formand for foreningen Det Gode Eksempel, til Frederiksborg Amts Avis.

Han skønner, at 25-30 stykker er mere eller mindre aktive på marken, hvor hver deltager har fået et stykke jord på 24 kvadratmeter til at dyrke det, de vil, og en del af dem mødes på marken hver lørdag. , Den 17. september er der fælles høstfest på marken, som foreningen har vundet retten til i tre år, så hvad skal der ske til næste år?

- Der er projektet forhåbentlig mere selvkørende så det fortsætter, for deltagerne er rigtigt glade og ved at lægge planer for, hvad de skal dyrke, siger Nadim.

