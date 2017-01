Mad og motion for demensramte

I 2017 er Klub Husker du? for demensramte og deres pårørende på Damgårdsparken 7 i Stenløse klar med tre aktiviteter: To om mad og én men motion. Aktiviteterne er arrangeret af Alzheimerforeningen i Egedal i samarbejde med en række frivillige, og de er åbne for alle, men kræver tilmelding.

Således er den 5. januar sidste frist for at tilmelde sig Madklubben for op til fire par fra klokken 15 til 18 på onsdage i ulige uger - første gang onsdag den 18. januar. Her skal deltagerne lave mad sammen under kyndig vejledning af Birgitte Friis Mikkelsen med egenbetaling af ingredienserne.