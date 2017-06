Lummer snap: lad mig se dig i undertøj

- En ukendt person kontaktede pigen og udgav sig for at være fra et modelbureau. Vedkommende spurgte, om hun ville sende billeder af sig selv i undertøj, men da pigen og hendes far fandt bureauets hjemmeside, stod der specifikt, at de ikke søgte undertøjsmodeller via sociale medier, siger han, som oplyser, at pigen ikke sendte billeder af sig selv.