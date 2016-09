Løvfaldsløb med Lions-klubber

Den radikale politiker Kristian Hegaard har vundet over sin lærer i skatteret i en sag om æreskrænkelser. Det skete i et civilt søgsmål, der netop er afgjort af retten i Helsingør.

Den radikale politiker Kristian Hegaard har vundet over sin lærer i skatteret i en sag om æreskrænkelser. Det skete i et civilt søgsmål, der netop er afgjort af retten i Helsingør.

Sagen opstod, fordi Kristian Hegaard som jurastuderende klagede over sin lærer i skatteret, Michael Bjørn Hansen. Klagen var æreskrænkende og faktuelt forkert, mente Michael Bjørn Hansen.

Han valgte derefter at sagsøge sin elev for at sende en ubegrundet klage. En klage, der ifølge Michael Bjørn Hansen havde afsæt i Kristian Hegaards behov for at profilere sig som byrådsmedlem, folketingskandidat og studenterpolitiker.

Dommen er en klar frifindelse af Kristian Hegaard:

» Retten finder, at udsagnet er af helt bagatelagtig karakter. Udsagnet er hverken i sig selv eller henset til de omstændigheder, hvorunder det er fremsat, egnet til at krænke Michael Bjørn Hansens ære eller til at nedsætte Michael Bjørn Hansen i medborgere agtelse. Der foreligger således allerede af denne grund ikke en æresfornærmende sigtelse, jf. straffelovens § 267, der kan mortificeres i medfør af straffelovens § 273, hvorfor Kristian Hegaard frifindes herfor«, fremgår det af dommen, der blev offentliggjort i dag, mandag, klokken 12.30.

Retten går ikke ind i spørgsmålet om, hvorvidt den eksterne lektor havde dannet grupper eller ej, da spørgsmålet er uden for hjemmel i straffelovens §273 - og derfor ikke noget, som retten vil tage stilling til.

Kristian Hegaard oplyser, at dommen faldt ud nogenlunde som forventet.

- Jeg vidste godt, at det bar i den retning. Jeg fik medhold i min oprindelige klage, og den har også været forbi studenter-ambassadøren, en slags ombudsmand på universitetet, der har vurderet, at klagen var i en ganske normal tone for bemærkninger til et undervisningsforløb, siger Kristian Hegaard i en kommentar til dommen.

Michael Bjørn Hansen er mere fåmælt:

- Jeg overvejer bestemt at anke sagen og kæmpe videre på vegne af de undervisere, der er udsat for falske oplysninger i en klage, siger Michael Bjørn Hansen.

Michael Bjørn Hansen skal inden 14 dage betale sagsomkostninger med 31.250 kroner til statskassen.

En stor eftersøgning var i gang natten til mandag og mandag formiddag, fordi en 15-årig pige havde forladt sit hjem i nedtrykt tilstand søndag aften. Der var både en helikopter, flere politifolk og omkring 10 politihunde ude at lede mandag formiddag, indtil politiet modtog en henvendelse om, at den 15-årige pige opholdt sig hos en veninde. Pigen er i god behold, og hun opholder sig nu med sine nærmeste. Det oplyser Nordsjællands Politi.

En stor eftersøgning var i gang natten til mandag og mandag formiddag, fordi en 15-årig pige havde forladt sit hjem i nedtrykt tilstand søndag aften. Der var både en helikopter, flere politifolk og omkring 10 politihunde ude at lede mandag formiddag, indtil politiet modtog en henvendelse om, at den 15-årige pige opholdt sig hos en veninde. Pigen er i god behold, og hun opholder sig nu med sine nærmeste. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi kan ikke komme nærmere ind på, hvorfor den 15-pige valgte at forlade sit hjem søndag aften, men til Frederiksborg Amts Avis siger Henrik Suhr, pressekoordinator hos Nordsjællands Politi, følgende:

- Hun var ked af noget, som mange unge bliver i løbet af deres ungdom.

Eftersøgningen havde varet hele natten, og om formiddagen mandag fandt eftersøgningen primært sted ved Slotssøen og ved Barokhaven, og Henrik Suhr oplyser, at politiet fokuserede særligt på Barokhaven, fordi det er et sted, hvor pigen er vandt til at komme meget.

Da klokken var 13.44 oplyste Nordsjællands Politi på Twitter, at pigen var fundet hos en veninde.

Kongeskibet Dannebrog var som taget ud af et eventyr, da det lagde til ved Kongekajen i Helsingør lørdag formiddag. De guldbelagte ornamenter på klipperstævnen skinnede i sensommersolen, og på dækket stod matroserne iklædt hvide uniformer og hatte og dannede to snorlige rækker.

Kongeskibet Dannebrog var som taget ud af et eventyr, da det lagde til ved Kongekajen i Helsingør lørdag formiddag. De guldbelagte ornamenter på klipperstævnen skinnede i sensommersolen, og på dækket stod matroserne iklædt hvide uniformer og hatte og dannede to snorlige rækker.

Byens pigegarde var som altid på pletten, og en velkomstkomité med borgmester Benedikte Kiær i spidsen stod klar til at modtage majestæten. På den anden side af jernbanesporet stod store flokke af tilskuere, alle udstyret med mobiltelefoner og kameraer, der skulle forevige den royale begivenhed.

Men det, som de mange mennesker var troppet op for at se, varede kun få minutter og var helt ovre klokken ti, hvor det ellers var planlagt til at starte. Efter en høj fløjte havde lydt og garden havde spillet en melodi, trådte Dronningen ud på kajen, hilste på borgmesteren og vinkede til de fremmødte. Derefter satte hun sig ind i den sorte, blankpolerede kronebil og var ude af syne, før man kunne nå at sige 'deres højhed'.

Lidt over ti kom tre italienske turister løbende ned mod kajen. Med solbriller i håret og bykort i hånden så de sig febrilskt omkring, indtil det gik op for dem, at majestæten allerede var væk.

Heldigvis var vejret strålende, og mange blev stående, mens pigegardens orkester slog over i Michael Jacksons popklassiker 'Thriller'. Flere talte om formiddagens begivenhed, som havde ændret sig markant i forhold til sidste år på ét særligt punkt.

- Hun ser næsten bedre ud, når hun ikke skal passe på, hvad han siger af mærkelige ting, som én af de kvindelige tilskuere sagde til en anden.

God gammeldags dansk mad fungerer på Rungsted Kro. Det kan Christina Rud og Leif Nielsen konstatere efter deres første år som forpagtere.

God gammeldags dansk mad fungerer på Rungsted Kro. Det kan Christina Rud og Leif Nielsen konstatere efter deres første år som forpagtere.

- Det er gået rigtig godt. Helt fra start er vi blevet taget rigtig godt imod, og alle kroens stamgæster er kommet tilbage, siger Christina Rud.

På en almindelig fredag kan kroen snildt have 120 spisende gæster på en aften, og Christina Rud tror på, at det er konceptet med dansk mad, som slår igennem.

- Vi laver alt fra bunden. Det insisterer vi på at gøre, fordi vi gerne vil kunne stå inde for kvaliteten. Derudover ved folk, hvad de får. Det er god dansk mad, og der er nok af det. Nogle synes, det er for meget, men det må godt bugne på tallerken. Hellere for meget end for lidt, siger hun.

I går fejrede Rungsted Kro sin første fødselsdag med Leif Nielsen og Christina Rud som forpagtere. Med boller, lagkage, stegt flæsk, øl, kakao og kaffe blev kroens ét års fødselsdag fejret på behørig vis med omkring 150 af de gæster, der har været en del af det første år.

- Det var virkelig hyggeligt og en sindssygt overvældende dag. Vi fik mange gaver, og der blev holdt taler. Vi fik også en tegning lavet af Jens Hage af den nuværende fredagsklub, og det er bare så fedt, siger Christina Rud.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.

På en overskyet efterårsdag ligner Fredensborgs gågade til forveksling de fleste andre provinsbyers. Butikscentrene og supermarkedskæderne har for længst fortrængt de små specialbutikker, og det eneste, man kan få at spise efter klokken 21 er sushi og shawarma.

På en overskyet efterårsdag ligner Fredensborgs gågade til forveksling de fleste andre provinsbyers. Butikscentrene og supermarkedskæderne har for længst fortrængt de små specialbutikker, og det eneste, man kan få at spise efter klokken 21 er sushi og shawarma.

Men de tilbageværende butiksejerne kæmper for at skabe bedre betingelser for handelslivet, blandt andet ved at hylde de lokale, håndlavede produkter på det årlige Slotsmarked, der løb af staben i lørdags. Et halvt års anstrengelser kulminerede i over 70 stande med alt lige fra filtnisser til fuglehuse.

Der var smagsprøver nok til at fylde maven, og masser af aktiviteter for børn, så de ikke skulle gå og kede sig. Markedet, der har eksisteret i fire år, slog rekord både på stand- og besøgsantal, og sensommersolen skinnede barmhjertigt hele dagen. Det skulle den også gerne, for Tina Deichmann fra Fredensborg By og Handel har bedt til vejret hele året.

- Vi kunne ikke være mere glade. Det har været en stor succes, og jeg tror aldrig, jeg har set så mange gæster i byen, siger hun begejstret. Hun anslår, at der er myldret cirka 12.000 mennesker igennem Jernbanegade fra klokken 10 til 15. Sidste år lå tallet på mellem 6.000 og 8.000, men det er svært at sige præcist, understreger Tina Deichmann.

Hun fortæller, at der hvert år har været stor lokal opbakning til Slotsmarkedet.

- Det er rigtig dejligt, at mange lokale kommer op ad hullerne, hvis man kan sige det sådan. Så kan det jo være, at de på længere sigt får øjnene op for, at Fredensborg er et meget godt sted at have en forretning. Det er jo det, vi drømmer om. At have det samme liv i gaden hver dag, som vi har haft i dag, siger Tina Deichmann.

Men det kræver blandt andet, at den nye plan over byen, som Realdania og Fredensborg Kommune har lavet, bliver iværksat, mener hun. Med planen vil de handlende få mere glæde af alle de turister, der valfarter til Fredensborg Slot, men som ikke kommer op i byen.

- Indtil det sker, så håber vi på, at Slotsmarkedet er kommet for at blive. Vi vil også gerne have flere stadeholdere, for vi kan godt være der, vi klemmer os bare lidt sammen, siger Tina Deichmann og griner.