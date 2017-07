Se billedserie Mette Kyed fra Vestforbrænding og Peter Hansen, formand for Egedal Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, klipper snoren til den moderniserede genbrugsstation i Toppevad med bl.a. helt nyt formidlingscenter. Foto: Niels Idskov

Lettere vej til genbrug blev åbnet

Egedal - 01. juli 2017 kl. 06:12 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lagt op til en fast for affaldet, og det blev det også med lovord, pølser og kaffe samt oplysning for børn og helt nye ramper, der gør det lettere at komme af med affaldet. For nu kører man op på rampen og sænker hovedparten af sit affald ned i containeren - i stedet for næsten hele tiden at skulle op ad en trappe med sække og poser. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Reelt er der ikke alene tale om affald. I dag hedder det genbrug, og det er det alle - også børnene inde i det nye formidlingscenter på genbrugsstationen i Toppevad nord for Stenløse, for alvor er ved at lære.

Peter Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, kom selv ind på det, inden han sammen med Mette Kyed fra Vestforbrænding klippede snoren til den moderniserede genbrugsstation.

- Jeg var selv med til at indvie genbrugspladsen her i 2006 i den daværende Stenløse Kommune, da vi udvidede fra 3000 til 7700 kvm. Nu kan vi efter næsten tre måneders lukning, hvor pladsen har været lukket på grund af ombygning - og savnet - på en ny og lettere måde aflevere og sortere affaldet i de rigtige containere. På den måde får vi en bedre pris for ressourcerne i affaldet, og jo mere skåner vi miljøet, lød det.

Mette Kyed, der er driftschef for Vestforbrænding, holdt også tale, og takkede for samarbejdet med Egedal Kommune. Vestforbrænding har været med til at indrette pladsen, som kun mangler den allersidste finpudsning i at være 100 procent klar. Men inde i »Viden og læring«-området var de første børn allerede i gang med at udfylde et svarskema i affalds-stafetten.

Udover ramperne og formidlingscentret er også arbejdsforholdene for de ansatte i Toppevad forbedret i form af et nyt mandskabhus. Mens gæsterne ved indvielsen guffede pølser og så på forholdene, var tømrere i gang med at træbelægge mandskabsbygningen, der med sin centrale og høje placering giver et overblik over hele området. Dertil kommer forbedrede badefaciliteter samt en opgraderet frokoststue.

Peter Hansen var i øvrigt lettere overrasket over det relativt store fremmøde til åbningen af den »nye« genbrugsstation. Bilerne holdt i kø udenfor og blev lempet ind enkeltvis. Og så var der endnu to timer til, at det første affald til genbrug blev sendt ned i containeren, for det blev først muligt fra klokken 13.

- Det er kun godt, at der er så stor interesse for genbrug, sagde formanden for Teknik- og Miljøudvalget.