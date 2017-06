Ledøje Bylaug kæmper videre mod grusgrav

Ledøje Bylaug har i længere tid kæmpet imod planerne om en grusgrav i området, men kampen ser ud til at have været forgæves.

Således fastholdt Regionsrådet på sit møde forleden, at Ledøje Vest stadig er en del af Råstofplan 2016 - til tros for både underskriftsindsamling og høringssvar. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ledøje Bylaug overvejer at indgive en klage til Naturklagenævnet, idet man ikke mener, at processen omkring Råstofplanen og Ledøje Vest har været i orden. Klagen skal indsendes inden 14. juli.

- Sagen er fra start af ikke undersøgt til bunds. Er gruset overhovedet anvendeligt? Det er bare et af flere oplagte spørgsmål. Der er simplet hen ikke sket en kvalificeret miljøvurdering, inden de har udpeget det her område. Vi har fået nogle ting igennem, sådan som at Vejdirektoratets linje skal respekteres, og det er fint. Men man lagde altså ud med et prøveområde helt uden betingelser, så det er ærgerligt, at man går videre med planerne, siger Bjørn Weitemeyer, selv ingeniør, og oldermand i Ledøje Bylaug.