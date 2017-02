Landsbyskole kan aldersintegrere 0. klasse

Børne- og Skoleudvalget har givet grønt lys for, at Distriktsskole Ganløse aldersintegrerer elever i 0. klasse med 1. og 2. klasse på Slagslunde Skole. Det betyder, at Slagslunde Skole kan beholde 0. klasse eleverne, hvis Distriktsskole Ganløse kan finde de 250.000 kroner, det koster ekstra, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hun afleverede lige under 800 underskrifter for at beholde 0.-eleverne på Slagslunde Skole, og glæder sig over, at 20 lokale virksomheder også har støttet op omkring skolen i en anden underskriftindsamling.