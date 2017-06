Se billedserie Næsten 500 deltog i Landsbyløbet 2017. Foto: Dennis Sjørslev Foto: Dennis Sjorslev

Landsbyløbet klar igen til næste år

Egedal - 08. juni 2017 kl. 10:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal: Med næsten 500 løbere jævnt fordelt på fire distancer blev Landsbyløbet 2017 i Smørum en succes. Løbet genopstod sidste år efter nogle års pause og arrangeres i nyt regi af Stenløse Ølstykke Atletik og Motion, SØAM, i samarbejde med en række ildsjæle fra Smørum, og arrangørerne er klar til at gentage succesen for tredje år i træk næste år.

- Arrangementet gik fantastisk godt, og vi er glade og stolte over, at vi er lykkedes med at udvikle arrangementet, siger SØAM's formand Helle Bidstrup.

I år var der nemlig sat ekstra fokus på, at det skulle være en hyggelig dag for hele familien med et eventområde ved Smørum Kulturhus, hvor start og mål var placeret.

- Alt i alt var arrangementet en stor succes og mere end et løb, ja, nok snarere en slags lille byfest, siger formanden.

Så interesserede, der vil deltage i Landsbyløbet 2018, kan allerede nu sætte kryds i kalenderen ved den første lørdag i juni næste år.

Af en pressemeddelse fra arrangørerne fremgår, at Børneløbet blev vundet af Markus Johnsen i tiden 12:30 og Julie Dahlerup der løb distancen på 14:39.

Fem kilometer-distancen blev vundet af Christoffer Tarras Madsen på 15:36 og hurtigste kvinde var Cecilie Hjorth Christensen, der løb i tiden 18:44.

Løberne på 10-distancen havde også travlt, og hurtigste mand blev her Erik Zobel i tiden 35:12. Vinderen af kvindedistancen blev Karoline Sidelmann Brinch der brugte 43 minutter på at gennemføre de 10 kilometer.

På dagens længste distance (halvmarathon) var det den lokale løber, Morten Heiner, der krydsede mållinjen som første løber. Han vandt i tiden 1:18:54. Her blev hurtigste kvinde Anne Carol Jørgensen som løb i tiden 1:42:36.

Dagen blev afsluttet med lodtrækning blandt alle deltagere om en stor gasgrill doneret af XL-BYG i Måløv, der i anledning af sit 10 års jubilæum også var hovedsponsor på 10 kilometerdistancen.

»Grillen blev vundet af en glad Jakob Møldrup fra Allerød, der - udover at være glad for grillen - fortalte, at han også var glad for løbets flotte og udfordrende rute, MEN at han godt kunne tænke sig, at nogle af bakkerne bliver jævnet inden næste års løb.«, oplyser klubben.