Ledøje Bylaug undrer sig over, at regionen vil lægge en grusgrav der, hvor Frederikssundmotorvejen skal være. Illustration: Ledøje Bylaug

Send til din ven. X Artiklen: Landsby kæmper mod grusgrav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsby kæmper mod grusgrav

Egedal - 10. maj 2017 kl. 05:02 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016 ikke længere indeholder et graveområde i Ledøje Nord og graveområdet i Ledøje Vest er reduceret, så fortsætter Ledøje Bylaug kampen mod det resterende graveområde i Ledøje Vest og et interesseområde øst for landsbyen.

I et længere høringssvar til Råstofplan 2016 påpeger Ledøje Bylaug en række problemer med støj, støv, luftforurening, risiko for forurening af grundvand og drikkevand samt trafikbelastning med mere, og med høringssvaret følger over 500 underskrifter fra fortrinsvis lokale borgere, der siger nej til grusgrav i Ledøje.

I høringssvaret påpeger Ledøje Bylaug også, at graveområdet ligger i anlægskorridoren for den kommende Frederikssundmotorvej, så grusgraven kan fordyre ekspropriationsprisen for Vejdirektoratet.

- Forslaget kan ende med at koste skatteyderne mange penge, enten fordi Vejdirektoratet skal ud at købe grus i en ny grusgrav for at fylde hullet op, eller også skal de betale sig fra, at gruset ikke graves op, siger Bjørn Weitemeyer, der er formand for Ledøje Bylaug.