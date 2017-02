Det bedste råd mod tyveri fra bilen er at tømme den for værdier, siger faglig koordinator hos Nordsjællands Politi, Erik Andersen, i forbindelse med to biler i Stenløse og Slagslunde, som har haft besøg af ubudne gæster, selv om ejerne er sikre på, at de havde efterladt dem aflåst. Foto: Jesper From

Låste biler fik alligevel besøg af tyve

Egedal - 07. februar 2017 kl. 11:48 Af Anders Bjerke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi mener, at tyve kan have fundet en ny måde at skaffe sig adgang til biler, som de stjæler fra, uden at det efterlader opbrudsmærker på bildøre eller knuste ruder, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er i hvert fald påfaldende, at to bilejere uafhængigt af hinanden indenfor en relativ kort geografisk afstand føler sig ret sikre på, at de havde låst deres biler, men at ukendte gerningsmænd alligevel havde været inde i bilerne, mener Erik Andersen, faglig koordinator ved Nordsjællands Politi.

Det gælder en VW Passat på Rosenlundvej i Stenløse, hvor handskerummet blev gennemrodet mellem i lørdags klokken 15 og mandag morgen klokken 5.40, men der blev ikke stjålet noget.

Det gjorde der til gengæld fra en Opel varevogn fra Kemp & Lauritzen i Tværtræde i Slagslunde ved Stenløse, hvor en sidedør blev åbnet på ukendt vis i tidsrummet fra søndag aften klokken 21 til mandag morgen klokken 06.50, og der blev stjålet en rundsav og en boremaskine.

Erik Andersen henviser til, at der for nogle år siden var tilfælde af tyverier fra biler, hvor gerningsmændene ved hjælp af elektroniske nøgler kunne finde frem til frekvensen til låsen på de pågældende biler.

- Vi har en mistanke om, at der er sket et eller andet, for det er underligt, at der er to bilejere, som er sikre på, at de har låst deres døre, og der ikke er mærker efter det, siger Erik Andersen.

Han har ét råd til bilejere, der vil sikre sig imod tyverier.

- Lad være med at have værdigenstande i bilen, lyder opfordringen fra den faglige koordinator, som erkender, at det kan være svært i forhold til håndværkerbiler, som ikke bare kan tømmes.