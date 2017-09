Egedal Byråd ærgrer sig stadig over, at region Hovedstaden har besluttet at lukke jordemoderklinikken i Egedal Sundhedscenter. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Kritik af flytning af jordemødre

Egedal - 03. september 2017 kl. 05:56 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regionsrådets beslutning om at lukke jordemoderklinikken i Egedal Sundhedscenter pr. 1. janaur 2018 fik hårde ord med på vejen, da byrådet onsdag aften tog et svar fra formanden for regionens Sundhedsudvalg Karin Friis Bach (R) til efterretning.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) lagde ud med at kritisere, at hverken hun som udvalgsformand eller administrationen var blevet kontaktet, før beslutningen blev truffet, og hun var ikke mindre ærgerlig over, at svaret fra Karin Friis Bach fastholder beslutningen.

Hun påpegede, at Egedal Kommune netop har valgt at bygge et sundhedshus for at sikre god faglig sparring til glæde for borgerne samt begrænse deres transport til forebyggende og sundhedsfremmende service.

- I svaret fra regionen lover man, at kvaliteten af tilbuddet til de gravide ikke vil påvirkes. Det tror jeg simpelthen ikke på, de kan holde, for med den ene hånd hylder de det sammenhængende sygehusevæsen og de forskellige aktører, der skaber nærhed i sundhed, og med den anden hånd gør de lige det modsatte nemlig centraliserer ydelserne væk fra borgerne, sagde formanden. Hun havde håbet, at regionen havde ændret beslutningen, der kun giver en besparelse på 81.808 kroner og 12 øre - ikke mindst fordi Egedal Kommune tilbød at sætte huslejen ned til nul kroner.

- Jeg ved godt, at løbet måske er kørt, men jeg vil alligevel lige sende en tanke til vores allesammens regionspolitikere uagtet partifarve: Vil I ikke godt kigge lidt ud og se, hvad vi kan i kommunerne, sagde hun blandt andet.