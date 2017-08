Kraftvarmeværk får solfangere

I løbet af de sidste 50 år har Smørum Kraftvarmeværk løbende udviklet sin drift for at kunne levere den mest effektive energiproduktion. Overgangen fra konventionel fjernvarme til et gasfyret kraftvarmeværk fandt sted i 1996, og siden da har kraftvarmeværket produceret varme til over 2500 forbrugere samt strøm til ledningsnettet. I 2012 blev der installeret en 10 MW elkedel, så overskudsstrøm fra el-nettet kan bruges til at producere til fjernvarme, og nu får kraftvarmeværket opfyldt et længe næret ønske om at kunne tilbyde solvarme.