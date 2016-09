Send til din ven. X Artiklen: Kommune holder fast i sprøjteforbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune holder fast i sprøjteforbud

Egedal - 12. september 2016 kl. 13:33 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommune holder fast i sit varslede forbud mod sprøjtemidler på et 67 hektar stor beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads og landsbyen Søsum.

Den 26. maj fik grundejerne og landmændene et varsel om, at kommunen agtede at nedlægge forbud, og ifølge en pressemeddelelse fra kommunen fik de mandag brev om, at kommunen holder fast i afgørelsen, selv om varslet har givet 11 høringssvar fra borgerne.

»De påpeger overordnet, at der ikke bliver anvendt pesticider i strid med loven, og at Egedal Kommunes risikovurdering er baseret på fund af gamle pesticider, som ikke længere anvendes. Derudover mener de fleste, at erstatningerne er for lave.«, skriver kommunen, der på trods af høringssvarene holder fast i forbuddet.

- Vi har lyttet til alle høringssvar, især fra landmændene, der bliver mest berørt, men vi vurderer, at forbuddet er nødvendigt for at beskytte det sårbare område mod fare for forurening. Hvis der først er sket en forurening fra nedsivning af sprøjtemidler, kan vi ikke redde vores drikkevand og risikerer at måtte lukke en kildeplads af høj samfundsmæssig værdi, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Peter Hansen (SF) i pressemeddelelsen.

I brevet har kommunen tilbudt boligejerne omkring 5000 kroner i ulempeerstatning, mens de fleste landmænd får tilbudt mellem 30.000 og 250.000 kroner, afhængig af hvor meget værdien af ejendommen vurderes at blive forringet. En enkelt landejendom får tilbud om cirka en million kroner. Det er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR A/S, der skal udbetale erstatningerne.