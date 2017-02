Køb billet og inviter en til koncert med Blast

Fredag den 24. februar klokken 20 kommer orkesteret Blast og spiller på Egedal Rådhus, og her er der mulighed for at glæde en ven eller et familiemedlem med en gratis oplevelse. En billet til 250 kroner giver nemlig adgang for to personer, og de får ikke alene mulighed for at høre orkesteret. Der kan også danses på en firkant, der vil være ryddet til dansegulv, og det kan da også være svært at stå stille, når de danske soul-funk bigband spiller.