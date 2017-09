Knallertpassager fik kraniebrud ved uheld

Poltiikommissær Michael Gaml fra Nordsjællands Politi i Frederikssund oplyser, at ulykken skete på Dam Holme i Stenløse kort før kloken 20.30, hvor de to 17-årige kom kørende på vej hjem fra en fest. Ingen af dem havde styrthjelm på, da pigen mistede herredømmet over knallerten og kørte ind i et raftehegn.

Hun kom ikke til skade, men det gjorde hendes passager altså, og Michael Gaml håber, at det kan få andre til at tænke over, hvor farligt, det er, at køre to på en knallert uden hjelm.