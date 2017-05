Se billedserie Malthe Jensen, Søren Nybro, Magnus Amkær, Isa Andersen og Alma Kristiansen er glade for at mødes med de andre fra 8. klasse i deres eget lokale i Ganløse Fritids- og Ungdomsklub. Foto: Allan Nørregaard

Klubtilbud styrker fællesskabet

Egedal - 13. maj 2017

Ganløse Fritids- og Ungdomsklubs nye tilbud til Ganløse Skoles 8. klasser om at gå direkte fra skole i klubben er populært.

- Det er rigtig fedt, fastslår Alma Kristiansen, der sammen med Isa Andersen, Malthe Jensen, Magnus Amkær og Søren Nybro har sagt ja til at fortælle, hvad de synes om tilbuddet, som de alle sammen er meget glade for.

Det er første gang, at Ganløse Fritids- og Ungdomsklub har haft et tilbud til 8. klasserne om komme i klub lige efter skoletid, lige som de kunne i 7. klasse. Normalt har 8. klasserne først kunnet komme i klubben om aftenen, men da klubben i eftersommeren oplevede, at det var svært at fastholde 8. klasses eleverne samtidig med, at antallet af drengestreger i lokalområdet steg, spurgte den eleverne om, hvad de kunne tænke sig.

- De ville bare gerne have et lokale, hvor de kunne være, fortæller pædagog Bo Andersen, der er ansvarlig for aftentilbuddet og 8. klasse rummet, hvor han går under navnet Bobo. Derfor kontaktede klubben SSP og Ung Egedal, som har støttet projektet med penge.

Så nu kan eleverne i 8. klasse gå direkte over i klubben og op i deres eget lokale på 1. sal, hvor der kan være rigtig mange unge klemt sammen i sofaerne.

Der sidder de for det meste og snakker og hygger sig, og de unge mener selv, at klubben har været med til at styrke fællesskabet mellem de 86 elever i Ganløse Skoles fire 8. klasser lige som den gjorde i 7. klasse, da eleverne fra Slagslunde Skole kom til Ganløse efter 6. klasse.

- Alle sammen er sammen og snakker sammen og lærer hinanden at kende. Man kommer ind på hinanden på en helt anden måde, mener Alma.

Hvad der skal ske med klubtilbuddet efter sommerferien vides endnu ikke, men de unge kunne godt tænke sig, at de fortsat kunne komme i klubben og Søren har et bud på, hvordan det kan lade sig gøre.

- Så blander vi 9. og 8., foreslår han.

