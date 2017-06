Ølstykke Tennisklub har fået flere medlemmer som resultat af målrettet arbejde.

Send til din ven. X Artiklen: Klub-fremgang og kåring skyldes familie-tennis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klub-fremgang og kåring skyldes familie-tennis

Egedal - 29. juni 2017 kl. 05:58 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er familie-tennis, som har en stor del af æren for den pris som »højdespringer«, som Ølstykke Tennisklub er tildelt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Klubben er en af de 15 af slagsen i Dansk Tennis Forbund, der er blevet præmieret med seks dusin Pro Head-bolde for tydelig medlemsmæssig fremgang det seneste år. Tennis er som en række andre idrætsgrene i disse år udsat for tilbagegang i medlemsskaren, og derfor belønner man klubber, der går den rigtige vej.

- Vi fik sidste år omkring 50-60 nye medlemmer, og det gjorde, at DTF kaldte os for en af de 15 såkaldte højdespringere, fortæller Maj-Britt Quitzau, der er seniorudvalgsformand i Ølstykke Tennisklub, der nu har lidt over 300 medlemmer.

- Det er en ære for at være blandt landets 15 højdespringere inden for tennis, men vi har også gjort noget for det. Der kom nogle nye folk ind i bestyrelsen, og de havde gode idéer. En af dem er familie-tennis, som har fanget mange og som nok står for omkring 40 nye medlemmer, fortæller Maj-Britt Quitzau.

Familie-tennis henvender sig især til familier med mindre børn, og det går ud på, at familiens medlemmer får mulighed for at træne sammen på et passende tidspunkt.

- Familier med mindre børn kan være en del presset på tid, men vi har set at mange gerne vil spille familie-tennis, fordi det passer til deres situation. Det har så også betydet at en del tre-11-årige har fået smag for tennis er er fortsat med det efter starten på familie-tennis 1. maj sidste år, udbygger Maj-Bruitt Quitzau.

Udover familie-tennis peger hun på flere aktiviteter for klubbens unge spillere, mere kommunikation og markedsføring af klubben samt mere trænings-kvalitet det seneste års tid som medvirkende årsager til fremgangen.

- Nu gælder det om at holde fast, og vi ser, at interessen for familie-tennis er fastholdt i år, siger Maj-Britt Quitzau.